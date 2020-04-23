Глава ВОЗ: коронавирус еще долго будет с нами

"Сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек".

Глава ВОЗ: коронавирус еще долго будет с нами
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
Фото: #twitter#.com/WHO

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус будет распространяться еще длительное время.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

По словам Габреисуса, сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых коснулась пандемия одними из первых.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать улучшение ситуации. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил глава ВОЗ.

"And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases.

Make no mistake: we have a long way to go. This virus will be with us for a long time"-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020

Напомним, вспышка неизвестной раньше коронавирусной болезни, поражающей легкие человека, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. С тех пор она разрослась в пандемию, количество заболевших по всему миру достигло 2,5 млн человек, умерли больше 170 тысяч человек.

ВОЗ отрицает лабораторное происхождение коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Рада запретила депутатам подавать тысячи поправок к законопроектамРада запретила депутатам подавать тысячи поправок к законопроектам
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
Евросоюз хочет создать единую экономическую зону с УкраинойЕвросоюз хочет создать единую экономическую зону с Украиной
Блок рекламы


Похожие новости
Украина получит от Евросоюза более 1 млрд евро на борьбу с коронавирусом, - ПорошенкоУкраина получит от Евросоюза более 1 млрд евро на борьбу с коронавирусом, - Порошенко
Минздрав объяснил "ноли" в коронавирусной отчетности семи областей на ПасхуМинздрав объяснил "ноли" в коронавирусной отчетности семи областей на Пасху
В МОЗ рассказали, во сколько обходится лечение одного больного коронавирусомВ МОЗ рассказали, во сколько обходится лечение одного больного коронавирусом
Глава пресс-службы "Квартала 95" претендует на место в Нацсовете по телевидениюГлава пресс-службы "Квартала 95" претендует на место в Нацсовете по телевидению
Меркель предупредила об угрозе второй волны коронавируса после ослабления карантинаМеркель предупредила об угрозе второй волны коронавируса после ослабления карантина
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреляСемь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля
Минздрав опасается вспышки коронавируса на 5-10 день после ПасхиМинздрав опасается вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Мэр Монастыриска вылечился от коронавирусаМэр Монастыриска вылечился от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости