МОН предупредило о завершении учебного года в дистанционном режиме

"Карантин продлен, а значит, мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно".

МОН предупредило о завершении учебного года в дистанционном режиме
Фото: Лілія Кулиба/Нова українська школа

Министерство образования и науки предупредило, что в связи с продлением общегосударственного карантина до 11 мая учебный год будет завершен в дистанционном режиме.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Карантин продлен, а это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснения для всех учебных заведений и публикует рекомендации на официальных ресурсах", - сказала врио министра Любомира Мандзий.

В условиях дистанционного обучения педсоветы школ должны самостоятельно решать, как организовать образовательный процесс и завершать учебный года.

Свидетельства о получении базового среднего образования, свидетельства достижений, табели знаний учащихся должно быть оформлены не позднее 15 июня. Ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые не планируют менять школы, рекомендуется направить копии соответствующих документов по электронной почте или иным способом, а оригинал вручить в сентябре.

В календарно-тематическом планировании на 2020-2021 учебный год Министерство рекомендует увеличить время на обобщение и закрепление материала за предыдущий учебный год, а в 2-11-х классах провести входящее диагностирования уровня знаний учащихся по материалам 2019-2020 учебного года.

Министерство также рекомендует не проводить последние звонки и выпускные вечера.

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