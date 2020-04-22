Журналистка Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по телевидению

Ее замами стали Валентин Коваль и Олег Черныш.

На заседании 22 апреля члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания избрали руководящий состав регуляторного органа.

Как информирует пресс-служба регулятора, председателем Национального совета избрана журналистка Ольга Герасимьюк.

Первым заместителем председателя стал продюсер, генеральный директор ООО "Телеодин" (телеканалы М1 и М2) Валентин Коваль, заместителем председателя - бывший руководитель департамента развития сети вещания ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1" Олег Черныш.

Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Национального совета.

Перед тем члены Национального совета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя председателя и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря.

Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по своей квоте и еще двух - Юрия Зиневича и Валентина Коваля - переназначил.

После этого одно освободившееся место получила бывшая сотрудница "1+1" Алена Ницко.