Полиция открыла дело из-за призыва мэра Ивано-Франковска вывезти ромов из города

Глава МВД заявил, что позиция мэра города недопустима.

Полиция открыла дело из-за призыва мэра Ивано-Франковска вывезти ромов из города
Архивное фото
Фото: lviv.vgorode.ua

Национальная полиция Украины открыла уголовное дело из-за поручения мэра Ивано-Франковска принудительно вывезти из города людей ромской национальности в Закарпатскую область.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter.

"По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполиция начала уголовное производство по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан, - ред.). Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин председатель, Украина - не «совок», Франковск - не княжество!", - написал Аваков.

За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не «совок», Франківськ – не князівство!

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 22, 2020

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Однако с этой задачей правоохранители не справились, о чем Марцинкив сообщил на совещании 21 апреля.

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