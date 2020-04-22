Зеленский: нужно полностью изменить подход к медреформе

"Коронавирус показал, что это за медицинская реформа... Это позор!"

Зеленский: нужно полностью изменить подход к медреформе
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о планах полностью изменить подход к медреформе.

Об этом он сказал в интервью для фильма "Год президента Зеленского", показанного в эфире украинского телевидения.

"Мое впечатление: особенно коронавирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал, что больницы не готовы. Количество инфекционных больниц не готово к такому вызову. Заработная плата, условия наших врачей, в которых они работают, где нет ремонта в больницах уже много лет, и заработная плата врачей очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет", - заявил Зеленский.

"Все нам говорили, что будьте спокойны, у нас есть запас, у нас есть маски, их миллионы на складах, у нас три тысячи работающих ИВЛ, у нас десятки лабораторий для проверки тестов. Ну так я вас скажу, что у нас было пять неработающих лабораторий. Сейчас работающих 35. У нас ИВЛ более-менее работающих не было даже тысячи. На страну, где 40 миллионов. Были просроченные маски. Просто позор!" - сказал президент.

"Поэтому когда большими буквами пишем на плакате: "Вот она, вторая очередь медицинской реформы", мы видим, что после коронавируса нужно полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас есть. Кроме медиков прекрассных и одних из лучших в мире, ничего нет. Вот и вся медицинская реформа", - сказал Зеленский.

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

С 1 апреля 2020 года, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

Перед вступлением в должность Зеленский нелицеприятно отзывался о медицинской реформе (на дебатах с Петром Порошенко он позволил себе выражение "какая это нафиг реформа"), поэтому после создания коллегии некоторые наблюдатели заявили о том, что изменения готовятся сворачивать.

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