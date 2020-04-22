Ермак объявил о назначении Уманского советником

Бывший министр будет заниматься ликвидацией схем на таможне и в налоговой.

Ермак объявил о назначении Уманского советником
Фото: Lb.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что бывший министр финансов Игорь Уманский станет его советником.

"Меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - говорится в фейсбуке Ермака.

По его словам, для координации этой работы будет создана межведомственная группа с представителями правоохранительных органов и группа аналитиков с привлечением международных аудиторов.

Для координации этой работы мы создадим межведомственную группу, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур. Также соберем аналитическую группу, в которую планируем, кроме отечественных экспертов, пригласить и международных аудиторов с соответствующим опытом.

"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", - сказал Ермак.

Напомним, 2 апреля Уманский в интервью LB.ua рассказал, что предлагал уволить главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве. По его информации, от скруток НДС бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

Он также заявил, что главу Таможенной службы Максима Нефьодова вывели в роль "фунта", а через таможню полным ходом идет контрабанда.

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