?МИД запускает кампанию наполнения Википедии информацией об Украине

Речь идет как об украиноязычном сегменте, так и о других языках.

Министерство иностранных дел и ОО "Викимедиа Украина" планируют запустить совместные проекты, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению Википедии информацией об Украине и противодействовать дезинформации.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте - крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из Википедии ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной ", - отметил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

Речь идет как об украиноязычном сегменте, так и о других языках.

Первым этапом сотрудничества станет запуск онлайн марафона "Месяц украинской дипломатии". В течение месяца авторы украиноязычной Википедии будут заполнять пробелы и исправлять неточности на темы роSSийской агрессии, интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношений с другими странами, деятельности Украины в международных организациях, а также публичной дипломатии. Марафон начнется в мае, пояснили в МИДе.

К кампании также присоединится команда МИД Украины. В частности, дипломатические учреждения Украины за рубежом опубликуют на своих ресурсах справки и документы о дипломатических отношениях с конкретными странами, информацию о политиках и общественных деятелях, важных датах, событиях и локациях - их потом можно будет использовать в качестве источников для статей Википедии.

Украинские дипломаты также присоединятся к организации наполнения Википедии на языках их страны пребывания, чтобы повысить узнаваемость Украины, ее истории и современности среди мирового сообщества и наполнить статьи украинской тематики беспристрастными фактами. Это будет продолжением кампании МИД "CorrectUA". Ранее эта инициатива министерства была посвящена корректировке написания украинских названий городов - KyivNotKiev, Odesa, Lviv и т.д.

Напомним, что в 2017 году в "Википедии" была написана 750-тысячная статья на украинском языке