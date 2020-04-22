Зеленский пожаловался на нехватку кадров

"Кадров в Украине нет. Люди талантливые есть".

Зеленский пожаловался на нехватку кадров
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о дефиците кадров в Украине.

"Кадров в Украине нет", - сказал он в интервью для фильма "Год президента Зеленского", показанного в эфире украинского телевидения.

Президент добавил, что талантливые люди в Украине есть, но многие из них не хотят идти в политику.

"Много талантливых людей не хотят идти в политику. Много. Но появляются талантливые люди. Премьер, некоторые из наших министров - новые люди, в хорошем смысле новые лица", - сказал он.

Напомним, что в команду Зеленского входят люди не только из предыдущей власти, но даже чиновники времен Януковича или Ющенко. Самый яркий пример - министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский, продержавшиеся в правительстве меньше месяца. Первый возглавлял министерство несколько месяцев в 2010-2011 годах, а второй руководил Минфином еще в 2009-2010 годах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже вернулся в большую политику после 12-летнего перерыва.

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