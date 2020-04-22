Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органов

Президент заявил, что нужно не больше трех.

Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органов
Фото: Обозреватель

Президент Владимир Зеленский считает чрезмерным количество правоохранительных органов в Украине.

Об этом он сказал в интервью для фильма "Год президента Зеленского", показанного в эфире украинского телевидения.

"Хаос. Правоохранительный хаос. Поэтому когда мы перегрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство придет к тому, что количество этих правоохранительных ответственностей сократилась в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму", - сказал он.

Президент также пожаловался, что в нынешней ситуации ему сложно выполнять предвыборное обещание "весна придет - сажать будем" и приходится требовать от правоохранительных органов работать лучше.

При этом он заверил, что не указывает силовикам, кого нужно посадить, а кого нет.

"Но каждый день вызывать, и говорить: "Где результат?" - я уверен, что такое влияние должно быть. Я уверен, что именно такой контроль от президента хотят видеть люди", - сказал он.

"Нужно разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Часть граждан говорит: где посадки? И я действительно этого очень хочу, и это будет. Но когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить и говорить: "Где результат, мы обещали людям", - другая часть граждан начинает говорить: "Ты президент, это не твои полномочия, ты не можеш звать к себе правоохранителей". Я говорю: "Окей, не будем звать. Пожалуйста, правоохранители, нет телефонного права, ничего нет - работайте и делайте свою работу". И вторая часть граждан говорят: "Как же они делают работу, когда нет результатов, нет посадок", - сказал он.

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