Омбудсмен призвала запретить съемки детей в сценах с насилием

Денисова призвала пересмотреть законодательство.

Омбудсмен призвала запретить съемки детей в сценах с насилием
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Фото: dailymail.co.uk

Уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова призвала к тому, чтобы в сценах насилия в кино не участвовали дети.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Денисова подчеркнула, что отреагировала на скандал вокруг фильма "Дау. Дегенерация", который снимали на протяжении 2008-2011 годов, и призвала пересмотреть национальное законодательство, чтобы "обезопасить детей от участия в съемках, содержащих сцены насилия".

"В настоящееврремя отсутствует нормативно-правовой документ, который бы на законодательном уровне защищал детей от вредного влияния публично доступной информации. Необходимо пересмотреть национальное законодательство на предмет установления запретов на участие детей в кино и телепрограммах, содержащих сцены насилия в отношении детей", - заявила Денисова.

Она также поддержала инициативу проведения расследования в привлечении детей к съемкам сцен, которые содержат признаки насилия.

"Надеюсь, что правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку этой ситуации. Впрочем, подчеркиваю, что в процессе расследования детей нет второй раз подвергаться психологическому травмированию", - отметила омбудсмен.

Напомним, что полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация".

Фильм "Дау. Дегенерация" - один из серии фильмов, созданных роSSийским режиссером Ильей Хржановским о физике Льве Ландау. Съемки велись в Харькове с 2008 по 2011 год. В прошлом году в Париже результаты работы Хржановского и его команды были представлены как инсталляция. В этом году на Берлинском кинофестивале показали два фильма – "Дау. Наташа" в основном конкурсе и "Дау. Дегенерация" – вне конкурса. В последнем одну из ролей играет роSSийский неонацист Максим Марцинкевич.

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