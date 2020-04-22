В Грузии продлили запрет передвижение в автомобилях

В Грузии до 26 апреля включительно продлили запрет передвижение в легковых автомобилях, который ввели перед Пасхой в целях борьбы с пандемией коронавируса. Чрезвычайное положение в этой стране продлили до 22 мая.

Владельцы легковых автомобилей в Грузии не могут на них ездить теперь вплоть до 26 апреля. Правда, есть некоторые исключения, как в каждом правиле.

Например, ездить на легковых автомобилях могут сотрудники работающих объектов, медики, а также другие граждане в отдельных случаях (для этого им нужно получить специальное разрешение). Но при соблюдении правил карантина.

При этом грузины могут свободно передвигаться на мотоциклах, мопедах и велосипедах. Правила карантина им тоже нужно соблюдать.

В Украине к радости автомобилистов решили не прибегать к такой строгой мере. Тем не менее, борьба с коронавирусом продолжается. Не исключено, что если ситуация ухудшится, то могут и украинцам на время запретить пользоваться своими машинами.