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2020-04-22
Кабмин ввел регулирование цен на продукты и товары против COVID-19
Список состоит из десятков пунктов.
Фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров вернул государственное регулирование цен, которое отменили в июле 2017 года.
На заседании в среду правительство утвердило список товаров, имеющих социальную значимость, и товаров противоэпидмеческого назначения, цены на которые будут регулироваться государством.
Список товаров, подлежащих ценовому регулированию, обнародовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.
Товары, имеющие социальную значимость:
- крупа гречневая
- сахар-песок
- мука пшеничная (высший сорт)
- макаронные изделия отечественного производства
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)
- хлеб ржано-пшеничный
- яйца куриные категории С1
- птица (тушка куриная)
- вода минеральная без газа
- масло сливочное жирностью 72,5%
Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:
- парацетамол
- азитромицин
- амоксилин
- ампицилин
- цефириаксон
- моксифлоксацин
- гидроксихлорохин
- фавипиравир
- ремдесифир
- хлоргексидин (Clorhexidine)
- этанол (Ethanol)
- повидон-йод (Povidone iodine)
- средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)
- хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)
- хлороксиленол (Chloroxylenol)
- спиртосодержащей антисептик для рук карманный
- дезинфицирующее средство для обработки поверхностей
- дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи
- моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки
- моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования
Средства индивидуальной защиты:
- шапочка медицинская одноразовая
- медицинская маска
- халат изоляционный медицинский одноразовый
- костюм биологической защиты / комбинезон
- водонепроницаемые лабораторные костюмы
- перчатки медицинские стерильные или нестерильные
- перчатки нитриловые
- перчатки латексные неопудренные
- кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)
- полнолицевая маска / полумаска
- защитный щиток
- защитные очки
- респиратор FFP2 или FFP3
- фартук медицинский
- бахилы одноразовые
- резиновые сапоги
- прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук
- медицинская марля
- защитная полумаска
- фильтры для полнолицевых и полумасок