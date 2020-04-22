Кабмин ввел регулирование цен на продукты и товары против COVID-19

Список состоит из десятков пунктов.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров вернул государственное регулирование цен, которое отменили в июле 2017 года.

На заседании в среду правительство утвердило список товаров, имеющих социальную значимость, и товаров противоэпидмеческого назначения, цены на которые будут регулироваться государством.

Список товаров, подлежащих ценовому регулированию, обнародовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Товары, имеющие социальную значимость:

  • крупа гречневая
  • сахар-песок
  • мука пшеничная (высший сорт)
  • макаронные изделия отечественного производства
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)
  • хлеб ржано-пшеничный
  • яйца куриные категории С1
  • птица (тушка куриная)
  • вода минеральная без газа
  • масло сливочное жирностью 72,5%

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

  • парацетамол
  • азитромицин
  • амоксилин
  • ампицилин
  • цефириаксон
  • моксифлоксацин
  • гидроксихлорохин
  • фавипиравир
  • ремдесифир
  • хлоргексидин (Clorhexidine)
  • этанол (Ethanol)
  • повидон-йод (Povidone iodine)
  • средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)
  • хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)
  • хлороксиленол (Chloroxylenol)
  • спиртосодержащей антисептик для рук карманный
  • дезинфицирующее средство для обработки поверхностей
  • дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи
  • моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки
  • моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Средства индивидуальной защиты:

  • шапочка медицинская одноразовая
  • медицинская маска
  • халат изоляционный медицинский одноразовый
  • костюм биологической защиты / комбинезон
  • водонепроницаемые лабораторные костюмы
  • перчатки медицинские стерильные или нестерильные
  • перчатки нитриловые
  • перчатки латексные неопудренные
  • кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)
  • полнолицевая маска / полумаска
  • защитный щиток
  • защитные очки
  • респиратор FFP2 или FFP3
  • фартук медицинский
  • бахилы одноразовые
  • резиновые сапоги
  • прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук
  • медицинская марля
  • защитная полумаска
  • фильтры для полнолицевых и полумасок

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