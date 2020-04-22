На заседании в среду правительство утвердило список товаров, имеющих социальную значимость, и товаров противоэпидмеческого назначения, цены на которые будут регулироваться государством.



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[url=http://novostey.com/politic/news900504.html]Кабмин ввел регулирование цен на продукты и товары против COVID-19 - Политика на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news900504.html>Кабмин ввел регулирование цен на продукты и товары против COVID-19 - Политика на Новостей.COM</a>

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