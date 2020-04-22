В Раде объявили повестку дня внеочередного заседания

Депутаты введут норму, которая может привести к увольнению Сытника.

Фото: facebook/Евгения Кравчук

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обнародовал повестку дня внеочередного заседания парламента, которое состоится в пятницу, 24 апреля.

Депутаты планируют рассмотреть 10 вопросов:

  • разблокирование подписания закона об особой процедуре принятия "антиколомойского" законопроекта;
  • разблокирование подписания закона о формировании ОТГ Кабинетом министров;
  • законопроект №2679 о снижении денежного залога на местных выборах;
  • законопроект №2372 об ужесточении контроля в сфере использования ядерной энергии;
  • законопроект №2809 об исключении из КУоАП нормы о штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме;
  • законопроект №2656 о закрытии лазейки, не давшей уволить Артема Сытника с должности директора НАБУ;
  • законопроект №3205 о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;
  • законопроект №1182-1-д о внутреннем водном транспорте;
  • законопроект №3364 об особенностях сертификации оператора системы передачи электрической энергии по модели ISO и урегулировании кризиса неплатежей на рынке;
  • законопроект №2234 о реформе системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог.

После этого состоится отдельное внеочередное заседание для создания временной следственной комиссии, которая будет проверять заявления бывшего министра финансов Игоря Уманского о "скрутках" НДС.

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