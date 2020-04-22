Кабинет министров решил продлить карантин до 11 мая

Пик заболеваемости ожидается 3-8 мая.

Кабинет министров решил продлить карантин до 11 мая
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Мы еще не прошли пик заболеваемости, он может настать между 3 и 8 мая. У нас есть очень четкий план выхода. Есть стартовая точка реализации, условно - "День К", то есть день конца карантина. По нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая", - сообщил он.

За продление карантина проголосовали на заседании Кабмина.

Основными условиями окончания карантина премьер назвал:

  • отсутствие изменения в проценте заболевших Украины как минимум на протяжении 10 дней
  • больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем на 50%

Напомним, что 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 3 апреля, но позже правительство продолжило их до 24 апреля.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. В то же время сообщалось, что ограничения могут быть смягчены.

Шмыгаль сообщал, что во время выхода Украины из карантина из-за коронавируса общественный транспорт будут запускать поэтапно. Вначале планируется облегчить ограничения на городской транспорт.



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