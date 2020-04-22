Нардеп Гео Лерос утверждает, что Андрей Ермак “выбрал” главой Печерской РГА замдиректора Департамента промышленности КГГА

Народный депутат Верховной Рады (ВР) Гео Лерос (фракция “Слуга народа”) заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак “выбрал” на пост главы Печерской райгосадминистрации (РГА) заместителя директора Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской горгосадминистрации (КГГА) Наталью Кондрашову (на фото).

Об этом KV стало известно из сообщения парламентария Гео Лероса на его странице в соцсети Facebook.

Нардеп утверждает, что глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает расставлять своих людей на ключевые посты в Киеве .

“Для примера, вы уже знаете, что главой Святошинского района теперь работает одноклассник Коли Тищенко (народного депутата Николая Тищенко, – KV ), главой Голосеевского района Ермак поставил Сергея Садового, бывшего директора департамента благоустройства (точнее сказать – департамента мафов в Киеве), по такому же принципу поделили и другие столичные районы/департаменты и продолжают делить их в офисе”, – написал Гео Лерос в сообщении.

По словам нардепа, Андрей Ермак “выбрал” на должность главы Печерской РГА Наталью Кондрашову, которая с 2013 года работает заместителем директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

“Правильно, Андрей Борисович, человек на гос должности должен уметь торговать, остальное не имеет никакого значения”, – написал парламентарий в сообщении.

Отметим, что в Едином госреестре деклараций на сайте Национальной агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) опубликована декларация Натальи Кондрашовой как кандидата на должность главы Печерской РГА. Декларация была опубликована 17 марта 2020 года.

Ранее KV писала, что в четырех киевских райгосадминистрациях скоро могут появиться новые руководители. Прочие руководители РГА, вероятно, останутся на своих постах. Грядущие кадровые перетасовки свидетельствуют о том, что мэр Киева Виталий Кличко и “Слуга народа” поделили столицу на территории контроля и влияния.

Мэр Киева опровергал информацию о том, что он якобы ставит на ключевые должности “людей Андрея Ермака”, поскольку обязан главе Офиса президента тем, что сохранил за собой должность городского головы. Однако, позднее Кличко признал, что это Андрей Ермак рекомендовал ему Алексея Кулебу на должность директора Департамента городского благоустройства КГГА.

Напомним, среди представителей малого бизнеса Киева бытует мнение, что новые руководители Департамента благоустройства Киевской горгосадминистрации и КП “Киевблагоустройство” намерены оперативно провести аукционы на размещение временных сооружений. В итоге, дескать, владельцев “старых МАФов” зачистят, а большинство торговых площадок смогут выкупить люди главы Офиса Президента Андрея Ермака и нардепа от “Слуги народа” Андрея Холодова.

Ранее KV писала, что 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей. На них человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

Параллельно, Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Партия “Слуга народа” заявила, что каким бы ни был результат расследования обстоятельств появления и содержания записей, обнародованных нардепом Гео Леросом, виновные в нарушении закона должны быть наказаны. В Офисе президента тоже ждут информации от компетентных органов, а Владимир Зеленский не спешит отрекаться от своего “друга” – Андрея Ермака, чей младший брат является фигурантом скандала и якобы торговал большими должностями за большие деньги.