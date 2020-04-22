Нардеп Гео Лерос утверждает, что Андрей Ермак “выбрал” главой Печерской РГА замдиректора Департамента промышленности КГГА
Народный депутат Верховной Рады (ВР) Гео Лерос (фракция “Слуга народа”) заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак “выбрал” на пост главы Печерской райгосадминистрации (РГА) заместителя директора Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской горгосадминистрации (КГГА) Наталью Кондрашову (на фото).
Об этом
Нардеп утверждает, что глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает расставлять своих людей на ключевые посты в Киеве.
“Для примера, вы уже знаете, что главой Святошинского района теперь работает одноклассник Коли Тищенко (народного депутата Николая Тищенко, –
По словам нардепа, Андрей Ермак “выбрал” на должность главы Печерской РГА Наталью Кондрашову, которая с 2013 года работает заместителем директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.
“Правильно, Андрей Борисович, человек на гос должности должен уметь торговать, остальное не имеет никакого значения”, – написал парламентарий в сообщении.
Отметим, что в Едином госреестре деклараций на сайте Национальной агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) опубликована
Ранее
Мэр Киева опровергал информацию о том, что он якобы ставит на ключевые должности “людей Андрея Ермака”, поскольку обязан главе Офиса президента тем, что сохранил за собой должность городского головы. Однако, позднее Кличко признал, что это Андрей Ермак рекомендовал ему Алексея Кулебу на должность директора Департамента городского благоустройства КГГА.
Напомним, среди представителей малого бизнеса Киева бытует мнение, что новые руководители Департамента благоустройства Киевской горгосадминистрации и КП “Киевблагоустройство” намерены оперативно провести аукционы на размещение временных сооружений. В итоге, дескать, владельцев “старых МАФов” зачистят, а большинство торговых площадок смогут выкупить люди главы Офиса Президента Андрея Ермака и нардепа от “Слуги народа” Андрея Холодова.
Ранее
30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
Параллельно, Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.
Партия “Слуга народа” заявила, что каким бы ни был результат расследования обстоятельств появления и содержания записей, обнародованных нардепом Гео Леросом, виновные в нарушении закона должны быть наказаны. В Офисе президента тоже ждут информации от компетентных органов, а Владимир Зеленский не спешит отрекаться от своего “друга” – Андрея Ермака, чей младший брат является фигурантом скандала и якобы торговал большими должностями за большие деньги.
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