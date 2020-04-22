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2020-04-22
Третий монастырь УПЦ МП в Киеве закрыли на карантин
12 заболевших нашли в Покровском мужской монастырь.
В Киеве на карантин закрыли Свято-Покровский мужской монастырь в Голосеевском районе.
Об этом на ежедневном брифинге в среду рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Среди тех, кому вчера подтвердили заболевание коронавирусом, один монах Киево-Печерской лавры 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре происходит дезинфекция всех помещений. Мы закрываем его на карантин", - сообщил мэр.
Монастырь относится к УПЦ Московского патриархата.
Напомним, что раньше на карантин были закрыты Киево-Печерская лавра и Свято-Троицкий Ионинский монастырь.