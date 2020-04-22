НАБУ завершило расследование против Дубневича

Депутат пойдет под суд по делу о закупках "Укрзализныци".

НАБУ завершило расследование против Дубневича
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства против депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича.

Об этом бюро сообщило в среду, 22 апреля.

По версии следствия, Дубневич организовал схему по продаже "Укрзализныце" стрелочной продукции по завышенным ценам. Из-за этого компания получила ущерб в размере 93,28 млн гривен в период с декабря 2015 года по март 2017 года.

В Украине железнодорожные стрелки выпускает только одно предприятие - Днепропетровский стрелочный завод. Но "УЗ" покупала их не напрямую, а через посредников ООО "Арго" и "Корпорация КРТ".

Стрелочный завод продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525,9 млн гривен, она перепродала ее компании "Арго" за 631,4 млн гривен (+20%), а "Арго" - "Укрзализныце" за 637,9 млн гривен (+1%). В реальности продукция была доставлена на железную дорогу сразу с завода-производителя.

Участниками схемы, по данным НАБУ, были девять человек, во главе с Дубневичем. Следствие в отношении восьми человек закончилось еще в мае 2019 года, но дело пока не ушло в суд.

Подозреваемыми по делу проходят председатель правления - генеральный директор производителя стрелочной продукции; первого замгендиректора предприятия; директор фиктивной компании-победителя торгов; директор компании-посредника; трое сотрудников Центра обеспечения производства "Укрзализныци", а также бывший первый замруководителя ЦОП "Укрзализныци".

Дубневичу сообщили о подозрении только в октябре 2019 года в связи с имевшимся депутатским иммунитетом. Ему вменяют ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

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