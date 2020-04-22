В ООН заявили об угрозе голода из-за пандемии

В ООН заявили об угрозе голода из-за пандемии

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала "худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны", сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. По его словам, без учета последствий пандемии, 135 млн человек могут в 2020 году столкнуться с критическим уровнем голода. К ним добавится еще 130 млн человек из-за коронавируса.

"Если мы не будем готовиться и действовать сейчас, чтобы обеспечить доступ, избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле, мы можем столкнуться с множественным голодом библейских масштабов в течение ближайших нескольких месяцев",— сказал Бизли.

Страны-доноры замедляют выделение средств, необходимых для создания сети логистических центров для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы мира. В ближайшее время на эти цели понадобится 350 млн долл, говорится в Докладе о продовольственных кризисах, представленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Более половины (73 млн) из 135 млн человек, попавших в охват доклада, проживает в Африке; 43 млн живет на Ближнем Востоке и в Азии; 18,5 млн — жители Латинской Америки и Карибского бассейна.

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