Шмыгаль пообещал создать сотни тысяч рабочих мест с зарплатой 6-8 тыс. гривен

Потерявшим работу предлагают идти "класть брусчатку или озеленителем".

Шмыгаль пообещал создать сотни тысяч рабочих мест с зарплатой 6-8 тыс. гривен
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров планирует создать большое количество "простых" рабочих мест, чтобы обеспечить доход тем, кто потеряет из-за кризиса.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица", - сказал глава правительства.

По его словам, Кабинет министров сейчас работает над программами по борьбе с безработицей и планирует создать сотни тысяч рабочих мест.

"Они очень простые и в то же время они дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений. То есть зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой, но продержаться. И это будет очень большое количество рабочих мест.

Шмыгаль признал, что за эту работу будут платить немного, но достаточно, чтобы переждать кризис.

"Пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен", - сказал премьер.

"Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что минимальная помощь по безработице на период карантина увеличилась с 650 до 1000 гривен.

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