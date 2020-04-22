Рада соберется на внеочередное заседание 24 апреля

Депутаты разблокируют подписание закона об особой процедуре "антиколомойского" закона.

Рада соберется на внеочередное заседание 24 апреля
Фото: nus.org.ua

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу в 13:00.

Об этом LB.ua сообщили три источника во фракции "Слуга народа".

"Разослали всем нашим депутатам сообщение о том, что заседание парламента состоится в ближайшую пятницу, в 13:00", - отметил собеседник.

Еще один депутат из руководства фракции добавил, что "планируется рассмотрение постановлений, которыми заблокировали подписание закона об изменении регламента". Возможно также рассмотрение законопроекта №2769 об уменьшении залога для участия в местных выборах.

В то же время, депутаты отмечают, что рассмотрение законопроекта о банках, скорее всего, состоится уже на следующей неделе.

Напомним, принятый закон об изменении регламента разрешает сократить рассмотрение рекордного количества поправок, поданных ко второму чтению т.н. банковского закона. Однако депутаты зарегистрировали ряд постановлений об отмене голосования за закон, что заблокировало его подписание спикером и президентом.

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