Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье

"Что значит отказались? А почему не запаковали?"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Однако с этой задачей правоохранители не справились полностью. Об этом глава города сообщил на еженедельном оперативном совещании.

"Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?" - цитирует Марцинкива Суспільне.

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизло, 12 человек отказались ехать.

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" - поинтересовался мэр города.

На оперативном совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять человек ромской национальности и на границе передали их закарпатской полиции.

"Это надо вторую ходку сделать", - сказал Руслан Марцинкив.