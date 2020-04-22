150 жителей прифронтового села оказались в полной изоляции из-за карантина

Проезд через блокпост между Старомарьевкой и Тельманово закрыт с обеих сторон линии разграничения.

Около 150 мирных жителей, проживающих в прифронтовом селе Старомарьевка (Гранитненский сельский совет Волновахского района Донецкой области), оказались в полной изоляции без доступа к продуктовым магазинам, банковским услугам, почте, медицинским учреждениям, аптеке, службе «скорой помощи» и школы.

Фото: proliska.org

Два социальных работника гуманитарной миссии «Пролиска», ухаживающие за лежачими и маломобильными пожилыми людьми, заблокированы в населенном пункте без возможности выйти в магазин за вещами первой необходимости для своих подопечных.

Об этом говорится в обращении миссии «Пролиска».

Указывается, что переход по пешеходному мостику через реку Кальмиус, соединяющему село Старомарьевка с прифронтовым селом Гранитное (в котором есть ближайшие к Старомарьевке продуктовые магазины и медицинские учреждения), был запрещен с 18 апреля приказом оперативного командования «Схід» Вооруженных сил Украины с целью «…недопущения распространения коронавирусной инфекции с не подконтрольной Правительству Украины территории».

За две недели до этого представители т.н. «ДНР» закрыли на проезд блокпост между Старомарьевкой и не подконтрольным правительству Украины населенным пунктом Тельманово (Бойковское) с целью «…недопущения распространения коронавирусной инфекции с подконтрольной Украине территории». Таким образом, жители населенного пункта на данный момент находятся в полной изоляции.

"Шесть лет вооруженного конфликта за продуктами, медикаментами, пенсией и доступом к медицине жители Старомарьевки ходили в Гранитное - центр их сельского совета. Кроме того, некоторые жители Старомарьевки работают в Гранитном. Это и учителя, и механизаторы, и депутат сельсовета, несколько предпринимателей, ведущих свою деятельность в Гранитном, а также двое социальных работников гуманитарной миссии «Пролиска», осуществляющих при поддержке Организации Объединенных Наций в Старомарьевке уход на дому за немобильными и маломобильными людьми", - говорится в обращении миссии.

Также в Старомарьевке живут 7 школьников, посещающие школу в Гранитном. В виду отсутствия в поселке украинского телевизионного сигнала, они не могут проходить дистанционное обучение на дому. Договора с семейным врачом Гранитненской амбулатории заключили 146 старомарьевцев, а в местном почтовом отделении выплаты получают 55 пенсионеров, из них 25 - маломобильные.

Отмечается, что на данный момент в населенном пункте не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Гуманитарная миссия «Пролиска» выражает свою обеспокоенность изоляцией жителей прифронтового населенного пункта, невозможностью доступа его жителей к базовым услугам, включая экстренную медицинскую помощь, доступ к продуктовым магазинам, пенсиям и социальным выплатам, медикаментам ... в том числе, в случае заболевания коронавирусной инфекцией, а также отсутствием возможности эвакуироваться из населенного пункта в случае эскалации боевых действий», - отмечается в обращении.

Гуманитарная миссия «Пролиска» призывает пересмотреть введенные меры и разблокировать доступ мирных жителей Старомарьевки, включая социальных работников, на подконтрольную правительству территорию в село Гранитное.