Украина получит от Евросоюза более 1 млрд евро на борьбу с коронавирусом, - Порошенко

Сумма помощи в 5 раз больше анонсируемой.

?Украина получит от Евросоюза более 1 млрд евро на борьбу с коронавирусом, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Совсем скоро Европейская комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Это мощное проявление солидарности и поддержки нашего государства со стороны Евросоюза, признак высокого доверия и уважения, которые выстраивались шаг за шагом в течение предыдущих лет", - написал Порошенко в фейсбуке.

Политик выразил надежду, что украинская власть сможет быстро снять все преграды к восстановлению сотрудничества с Международным валютным фондом и открыть путь для получения "этой необходимой помощи от наших европейских партнеров".

Ранее сообщалось, что Европейский Союз выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с коронавирусом.

На сайте Еврокомиссии сообщалось, что финансовую помощь от ЕС получат все страны-партнеры. Общая сумма – более 15 млрд евро. Почти 4 млрд из них получат государства Западных Балкан. Более 960 млн евро предназначены для стран Восточного партнерства, в т.ч. и Украине.

Средства направят, в частности, на укрепление системы здравоохранения и смягчение экономических последствий пандемии.

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