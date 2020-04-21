ВОЗ рекомендовала Лукашенко ввести карантин в Беларуси

В стране более 6 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли более 50 человек.

ВОЗ рекомендовала Лукашенко ввести карантин в Беларуси
Фото: PRESIDENT.GOV.BY

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала властям Беларуси ввести карантин и рассмотреть возможность введения комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время своего выступления перед рабочими в Бобруйске, передает Радио Свобода.

Лукашенко также обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Беларуси и призвал рабочих доверять информации о коронавирусе от государственных СМИ.

В начале пандемии президент Беларуси отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии.

По последним данным, в Беларуси выявлено более шести тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли более 50 человек. При этом Беларусь остается одним из немногих европейских государств, в котором не введены карантинные меры и не отменены массовые мероприятия.

Ранее ВОЗ призвала белорусские власти готовиться к неблагоприятному развитию ситуации с эпидемией коронавируса.

В большинстве стран сейчас из-за коронавируса введены ограничения – отменены массовые мероприятия, закрыты общественные и учебные заведения. Однако несколько стран Европы, включая Данию, Австрию, Испанию и Германию, объявили о послаблении ограничений.

В США начались протесты с требованием позволить людям вернуться на работу. В ответ ВОЗ предупредила о рисках поспешной отмены государствами карантинных мер, так как это чревато новой волной вспышки COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
Блок рекламы


Похожие новости
В Кабмине допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб в Почаеве и СвятогорскеВ Кабмине допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб в Почаеве и Святогорске
Шахтеры приняли решение идти в Киев после окончания карантинаШахтеры приняли решение идти в Киев после окончания карантина
Трамп определился с кандидатурой первого за 12 лет посла в БеларусиТрамп определился с кандидатурой первого за 12 лет посла в Беларуси
Замглавы МВД пообещал привлечь к ответственности всех священнослужителей, нарушавших карантин на ПасхуЗамглавы МВД пообещал привлечь к ответственности всех священнослужителей, нарушавших карантин на Пасху
Меркель предупредила об угрозе второй волны коронавируса после ослабления карантинаМеркель предупредила об угрозе второй волны коронавируса после ослабления карантина
Полиция открыла пять дел о нарушении карантина в храмах УПЦ МП на ПасхуПолиция открыла пять дел о нарушении карантина в храмах УПЦ МП на Пасху
Новая Зеландия через неделю начнет поэтапное смягчение карантина
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
В Свято-Духовском соборе в Херсоне зафиксировали нарушения карантинаВ Свято-Духовском соборе в Херсоне зафиксировали нарушения карантина
В штаб-квартире ООН продлили карантин до конца маяВ штаб-квартире ООН продлили карантин до конца мая
Последние новости
Подгружаем последние новости