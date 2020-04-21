В Кабмине допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб в Почаеве и Святогорске

Нарушение карантина во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ Московского патриархата может стать причиной продления карантина в нынешних условиях без смягчения.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает hromadske.

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов", - ответил Немчинов на вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить.

Он подчеркнул, что в этом году пасхальные богослужения посетило значительно больше прихожан, чем предполагалось.

"Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышала прогнозы. Она была значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали о Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были", - отметил Олег Немчинов.

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве , а также вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования (их там более 100, - ред.).

"К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта", - подчеркнул министр.

В то же время Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина по карантину.

"Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то свершившемся факте", - резюмировал он.

Напомним, из-за вспышки эпидемии коронавируса из-за нарушения карантина в Лавре Почаев закрыли на въезд и выезд.

Министерство здравоохранения будет предлагать Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчением, в частности могут открыть для посещения музеи и библиотеки.

В общем полиция открыла пять дел о нарушении карантина в храмах УПЦ МП на Пасху. Все они связаны с храмами УПЦ Московского патриархата. Грубые нарушения были в Почаевской (Тернопольская область) и в Святогорской (Донецкая область) лаврах.