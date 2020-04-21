Уманский готовится стать советником Ермака

Указ президента ожидается на днях.

Уманский готовится стать советником Ермака
Игорь Уманский во время заседания кабмина 20 марта, 2020
Фото: kmu.gov.ua

Бывший министр финансов Игорь Уманский в ближайшее время может быть назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников во власти.

В разговоре с LB.ua Уманский подтвердил возможность такого назначения.

"Мне действительно сделали такое предложение", – отметил он.

Кроме того, Уманский ожидает, что "в ближайшее время при главе ОПУ будет создана координационная группа силовиков и аналитиков, которые серьезно займутся публичными финансами".

По информации LB.ua, указ о назначении Уманского будет подписан завтра/послезавтра.

Также в настоящее время продолжаются поиски кандидатуры советника главы ОПУ, который займется координацией действий силовиков в указанной выше группе советников.

Напомним, Игорь Уманский месяц занимал пост министра финансов в Кабинете министров Дениса Шмыгаля. 30 марта этого года он был уволен парламентом по представлению премьер-министра. В интервью LB.ua Игорь Уманский заявил, что причиной увольнения, кроме прочего, стали его требования уволить глав Налоговой и Таможенной служб. Также, по его словам, «от "скруток" НДС бюджет Украины ежемесячно недополучает 5 млрд гривен».

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя LB.ua обвинения Уманского отметил, что «оба руководителя (Налоговой и Таможни) сейчас работают».

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