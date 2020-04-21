У Украины больше нет права на ошибку, - Сюмар

Через год после победы Зеленского на выборах Украина оказалась в наиболее слабом состоянии за всю историю независимости. Такое мнение на своей странице в сети Facebook высказала народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар.

«Год назад мы с Софией Таран надели вышиванки и пошли на выборы. Так мы показывали, что голосовали за продолжение развития всего украинского, что возродилось и появилось от 2014 года. И к чему мы имели счастье быть причастными. Прошел всего год. Дискурс «о развитии» сменился дискурсом «как выжить». Украинское перестало быть приоритетом. Украинское кино едва удалось спасти от планов правительства убить его финансирование «в ноль». В Раде постоянно возникают инициативы, как изменить или отсрочить закон о языке, квоты и даже как изменить запрет роSSийского кино. Украинское изменилось в #какаяразница», - пишет Сюмар.

Также, по мнению парламентария, за год Украина существенно потеряла свои внешнеполитические позиции.

"Подход «ничего об Украине без Украины» сменился на минские договоренности Ермака о переговорах с сепаратистами при посредничестве «РоSSии-миротворца». Отвод войск привел к потере стратегических позиций и к усилению обстрелов и увеличению количества смертей», - напомнила Виктория Сюмар.

«Обещание экономического роста в 40% пока заменилось прогнозом о минус 7% ВВП только в этом году. Красивый политтехнологический тезис о «нулевой толерантности к коррупции» разбился о реальность продажи должностей, отмывание миллиардов НДС из бюджета в интересах «лица номер 1» и Офиса Президента. Обещание публичных и жестких разговоров с олигархами изменилась тайными встречами, просьбами, заигрыванием с Коломойский под угрозой дефолта , сменой правительства с людьми Пинчука на правительство с людьми Ахметова, назначениями олигархов заменой губернаторов», - отметила Сюмар.

По ее мнению, яркие флеш-мобы «Имею право на ошибку» запустили не спроста.

«Они не просто имеют это право. Они регулярно им пользуются и делают ошибки. Но чем дальше, тем меньше прав на ошибку остается у страны. Украина вынуждена выживать уже в новых геополитических условиях пандемии, мировой экономической рецессии, глобальных экологических угроз. Выживать самой, без помощи извне. В таких условиях цена ошибки вырастает в разы. Каждая ошибка - это миллионы безработных, это миллиарды недополученных средств, это, в конце концов, много человеческих жизней. И это, в конце концов, цена государственности и ее будущего. ПреЗЕдент начался с ошибки. Через год мы поняли: больше права на ошибки у нас нет», - убеждена Виктория Сюмар.