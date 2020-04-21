САП обжалует меру пресечения Микитася из-за невнесения залога

Прокуратура настаивает на аресте без права на залог.

САП обжалует меру пресечения Микитася из-за невнесения залога
Фото: maxim-mikitas.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует отказ суда ужесточить меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю, который подозревается в завладении имуществом Национальной гвардии.

Речь идет о решении следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым он отказал применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под арестом без права на залог, сообщили на странице САП в Facebook.

"3 апреля 2020 решением следственного судьи ВАКС было частично удовлетворено ходатайство прокурора САП в связи с нарушением процессуальных обязательств - с экс-нардепа в доход государства взыскали 80 млн гривен. В то же время следственный судья постановил применить к подозреваемому новую меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен с возложением соответствующих обязанностей", - говорится в сообщении.

По решению суда, Микитась должен был на протяжении пяти дней внести всю сумму залога, но не сделал этого.

"Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с требованием применить к подозреваемому более строгую меру пресечения. На заседании 20 апреля следственный судья ВАКС отказал прокурору в удовлетворении ходатайства. Категорически не соглашаясь с таким решением, прокурор обжалует его в Апелляционной палате ВАКС", - подытожили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, что Микитась подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

В октябре 2019 года его взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он уплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом.

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога 100 млн гривен, которую он обжаловал. Денег пока не внес.

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