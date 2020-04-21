Офис президента рассказал, что Зеленскому дарили в 2019 году

Китайский бизнесмен преподнес ему фарфоровую статуэтку "Покемон".

Офис президента рассказал, что Зеленскому дарили в 2019 году
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский со дня инаугурации в 2019 году получил 181 подарок, в том числе и собрание сочинений Уильяма Шекспира от Секретной разведслужбы МИД Великобритании МИ-6. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на ответ Офиса президента.

Китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма подарил украинскому президенту фарфоровую статуэтку "Покемон".

"Треть подарков, около 60, он получил в 2019 от иностранных лидеров, делегаций и компаний. В день инаугурации Зеленского, 20 мая 2019 года, делегация США презентовала главе государства коробку сигар с орлом на крышке, президент Венгрии Янош Адер - статуэтку, делегации Казахстана - часы, а Румынии - подарочную ручку", - сообщили в агентстве.

От экс-председателя Евросовета Дональда Туска Владимир Зеленский получил галстук Hermes, от делегаций бизнесменов Китая - красную вазу с рисунком цветов, свиток с драконом и птицей и свиток с изображением моста. От посланника премьер-министра Японии - скатерть, от американских сенаторов - металлическую тарелку с символикой США, от президента Финляндии - вазу, от МИД Польши - запонки, а МИД Швеции - дизайнерскую тарелку из металла.

Делегации Словакии, Израиля и Франции преподнесли тарелку из хрусталя, статуэтку и ручку.

"Во время визита в Турцию Зеленскому презентовали 10 подарков, среди которых галстук от Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сахарница, мешочек с горохом нут и семенами кориандра, о во время визита в Эстонию - 5, среди которых велосипед и маска для сна. В ходе визита в Литву Зеленский получил от президента Гитанаса Науседы галстук и брошку, в Латвию – запонки от спикера Сейма, в Польшу – графин и набор стаканов, а в Японию – часы на деревянной доске", - добавили в агентстве.

В Украине Владимир Зеленский получил банку с надписью "Слава Украине" и табличкой из тюрьмы от освобожденного из заключения в РоSSии режиссера Олега Сенцова, мягкую игрушку "Сова" от экс-председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной.

Во время рабочего визита Зеленского в Одессу ему презентовали кепку "гоцманка" и керамическую статуэтку "дельфин", на Чернобыльской атомной электростанции подарили дозиметр, а в ходе визита на восток Украины - деревянную табличку с надписью "Украина или смерть".

Помимо этого, в 2019 Зеленскому дарили Библии, иконы из бисера, вышиванку, его портрет, картину "Зе! Команда" и около сотни различных книг.

Напомним, что во время официального визита Владимира Зеленского в Эстонию в ноябре прошлого года, президент Керсти Кальюлайд подарила ему электровелосипед и пол-литра меда.



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