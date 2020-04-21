Профильный комитет Рады рассмотрел 1000 правок к законопроекту о банках, учтены 235

На заседании присутствует Денис Малюська.

Профильный комитет Рады рассмотрел 1000 правок к законопроекту о банках, учтены 235

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по состоянию на 13:00 расмотрел примерно 1000 правок к так называемому антиколомойскому законопроекту о банках. Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Заседание комитета началось около 13:00, на нем присутствует министр юстиции Денис Малюська.

"Рассмотрение идет по абзацам, которых немного больше 70. Сейчас рассмотрели четыре абзаца, это ориентировочно 1000 правок. Всего 235 правок учтены, в том числе все правки от "Голоса" - 10, а также от "ЕС" и "Батькивщины", - пояснил Железняк.

Комитет с 14:00 продолжает рассмотрение правок к законопроекту №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Напомним, что к "антиколомойскому" законопроекту подали больше 16 тысяч поправок. На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта №2571-д.

Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

Ее должны инициировать треть депутатов (сейчас - 150 человек).

Особая процедура предусматривает, что каждая фракция может выбрать не больше пяти приоритетных правок, на которых она настаивает, а каждый внефракционный депутат - по одной.

Их можно будет ставить на подтверждение во время рассмотрения в Верховной Раде. Остальные будут считаться отклоненными, если их не поддержал профильный комитет.

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