В МОЗ рассказали, во сколько обходится лечение одного больного коронавирусом

Стоимость лечения одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19 в украинских больницах стоит до 10 тысяч грн в сутки. Об этом в эфире ТСН сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

В МОЗ рассказали, во сколько обходится лечение одного больного коронавирусом
Фото: delo.ua

Что говорят в МОЗ

По словам замминистра здравоохранения, 80% пациентов с COVID-19 не нуждаются в стационарном лечении.

«А с тех 20-30% пациентов, которых сейчас в Украине госпитализируют, они нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому диапазон лечения зависит от этого. Примерно от 300 грн до 10 тысяч грн в день уходит на одного пациента в различных больницах в Украине», — рассказала она.

Микичак подчеркнула, что стоимость лечения зависит от состояния пациента и тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач или клиника, и от восприятия пациентом того лечения, которое назначается.

Также она отметила, что финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценаты.

«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. А уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Несомненно, что к этому добавляются и местные бюджеты, приобщаются благотворительные фонды, меценаты», — резюмировала Микичак.

Сколько больных в Украине

  • По состоянию на 9:00 20 апреля, в Украине зафиксировано 5 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.
  • По информации ЦОЗ, среди 151 умершего в результате осложнений, вызванных болезнью, 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Ранее сообщалось

  • 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект №3275, который предусматривает поддержку бизнеса, медицины и местных общин во время карантина.

  • Согласно этому закону, медицинским и другим работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, установят доплату до 300% в установленных законодательством выплат.

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