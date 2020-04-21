Столичные власти утвердили форму согласия граждан на обсервацию (документ)

Власти Киева согласовали некоторые вопросы проведения обязательной госпитализации лиц, пересекающих границу Украины, в обсерваторы (изоляторы). В частности, была утверждена форма согласия граждан на обязательную обсервацию.

Об этом KV стало известно из распоряжения №23 от 15 апреля 2020 года руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, первого заместителя предстедателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николая Поворозника.

Согласно распоряжению, Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА поручается определить объемы финансирования, необходимые для транспортировки граждан к местам обсервации, а также заключать соответствующие договора с поставщиками услуг.

Департаменту здравоохранения КГГА поручено обеспечить организацию медицинского сопровождения лиц в местах обсервации (изоляции), предоставление им необходимой медпомощи и выдачу листков нетрудоспособности.

Охрану общественной безопасности и сопровождение транспорта во время отправки граждан к местам обсервации, а также охрану безопасности и общественного порядка по периметру мест обсервации поручено осуществлять ГУ Национальной полиции Киева и Национальной гвардии Украины.

Кроме того, документом утверждается форма информированного согласия лица, которое осуществляет пересечение государственной границы, на обязательную госпитализацию в обсерватор (изолятор) с целью соблюдения противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Ранее KV сообщала, что Виталий Кличко определил чиновников и коммунальщиков, которые должны в Киеве контролировать режим самоизоляции. Теперь такими полномочиями наделены ряд чиновников аппарата КГГА и аппаратов районный в Киеве госадминистрации, Департамента городского благоустройства КГГА, отделов контроля за благоустройством районных в Киеве государственных администраций, Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, управлений жилищно-коммунального хозяйства районных в Киеве государственных администраций, коммунальных некоммерческих предприятий центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева , а также коммунального предприятия “Муниципальная охрана”.

Отметим, что 15 апреля 2020 года Николай Поворозник сообщил, что он был вызван на допрос как свидетель в рамках уголовного производства №№42019000000002294. В свою очередь председатель КГГА Виталий Кличко заявил, что так как Николай Поворозник является чиновником высокого ранга, то следствие должно проводить НАБУ.

Позднее Кличко на время расследования в рамках уголовного производства по подозрению в получении взятки отстранил от выполнения обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника. Исполнение обязанностей первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Кличко временно возложил на своего заместителя Валентина Мондриевского.

Николай Поворозник был назначен на пост первого заместителя главы КГГА 21 декабря 2017 года. Он имеет широкий спектр полномочий и обязанностей. Свою карьеру в КГГА Николай Поворозник начал в октябре 2001 года с должности главного специалиста управления по вопросам предпринимательства КГГА.