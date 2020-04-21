Трамп закрыл въезд для мигрантов в США

Президент Дональд Трамп заявил 20 апреля, что он временно приостановит иммиграцию в США , подписав соответствующий указ, в ответ на вспышку коронавируса и для защиты американских рабочих мест.



Это решение фактически поможет ему, воспользовавшись нынешним кризисом в экономике и системе здравоохранения, реализовать долгосрочную цель по резкому сокращению числа прибывающих на постоянное проживание в США .



Некоторые демократы уже осудили намерение президента и обвинили его в том, что этот шаг - попытка отвлечь внимание от неспособности властей быстро и четко среагировать на пандемию коронавируса.



Д.Трамп сказал, что он принимает эти меры для защиты американских граждан, столкнувшихся с безработицей на фоне локдаунов в компаниях, призванных остановить распространение инфекции.



"В свете атаки Невидимого врага, а также необходимости защиты рабочих мест наших ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ американских граждан, я подпишу Указ о временной приостановке иммиграции в США", - написал президент США в твиттере .



Белый дом ответил отказом на просьбу предоставить более подробную информацию об основаниях для принятия решения, его сроках и правовой базе.



"В то время как наша страна борется с пандемией, когда работники ставят на карту свою жизнь, президент нападает на иммигрантов и обвиняет других в собственных неудачах", - написала в твиттере бывший кандидат в президенты от демократов Эми Клобушар.



Иммиграция в США в значительной степени уже приостановлена из-за ограничений на границах и запретов полетов, введенных для борьбы с распространением вируса по всему миру.



