У пятерых пограничников диагностировали СOVID-19

Около 150 пограничников находятся либо на самоизоляции, либо на обсервации.

У пятерых пограничников диагностировали СOVID-19
Фото: dpsu.gov.ua

Пятеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины заболели коронавирусной болезнью СOVID-19.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе, 15 апреля, был зафиксирован первый случай заболевания пограничника коронавирусом, и он был подтвержден ПЦР-тестом. 17-18 апреля также были подтверждены факты заболевания. В целом на данное время подтверждено ПЦР-тестами заболевание коронавирусом у пяти пограничников", - рассказал он.

Сейчас, по его словам, во многих подразделениях Госпогранслужбы, особенно по западному участку, проводится экспресс-тестирование сотрудников.

"Также по состоянию на сегодня около 150 пограничников находятся либо на самоизоляции, либо на обсервации, либо под наблюдением медиков непосредственно в пограничных подразделениях", - добавил Демченко.

Напомним, на утро 21 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек. 161 человек скончался, выздоровели 367.

Раннее глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко признал неэффективность измерения температуры на границе. По его словам, процент выявления лиц с температурой - сверхнизкий. Повышенную температуру за месяц измерений выявили лишь у 0,002% въезжающих.

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