Бывший директор ГБР заявил, что ему готовят подозрение

Чего именно касается подозрение, Труба не сообщил.

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ему планируют объявить о подозрении.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"В ближайшее время власти намерены сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", - написал Труба

Других подробностей, а также чего именно касается подозрение, Труба не сообщил.

Напомним, в январе сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро открыло против Трубы два дела по незаконному влиянию на следователей. Также анонсировалось расследование по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Раннее Офис генпрокурора сообщил, что открыл уголовное производство в отношении Трубы по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия).

Также в феврале Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать так называемые "пленки Трубы". В сентябре прошлого года Труба заявил, что в его кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, она была вмонтирована в вентиляционную систему. Тогда в ГБР заявляли, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя Бюро, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.

В начале февраля этого года Верховный Суд отказался рассматривать иск Трубы против президента Зеленского.

Президент уволил Трубу в декабре прошлого года и назначил временной и.о. нардепа Ирину Венедиктову, которая впоследстивии стала генеральным прокурором.