РоSSия сняла санкции с Новинского

Россия сняла санкции с Новинского

Премьер-министр Михаил Мишустин исключил из роSSийского санкционного списка двух украинских бизнесменов. Речь идет о Вадиме Новинском и Андрее Киселеве, которые подпали под санкции в 2018 году, пишет газета "Коммерсант".

Постановление М.Мишустина от 20 апреля опубликовано на сайте правительства. В документе имена предпринимателей не названы, но указано, что исключаются "пункты 216 и 358" из приложения к постановлению правительства №1300 от 1 ноября 2018 года. В этом постановлении под номерами 216 и 358 значатся А.Киселев и В.Новинский.

А.Киселев является основателем промышленно-финансовой компании "УкрМет", которая входила в составленный Forbes рейтинг крупнейших украинских компаний (в 2014 году предприятие занимало 65-е место).

В.Новинский — совладелец горно-металлургической группы компаний "Метинвест", а также основной владелец "Смарт-групп". Forbes в 2019 году оценивал его состояние в 1 млрд долл.



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