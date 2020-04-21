Шахтеры приняли решение идти в Киев после окончания карантина

Шахтеры приняли решение идти в Киев после окончания карантина

По окончании карантина горняки Павлограда, Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровска, Первомайска, Лисичанска, Волыни, Донеччины приняли решение выдвигаться на Киев. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

Нардеп констатировала, что на сегодняшний день конструктивный диалог с властью о выходе из кризиса отсутствует.

"Энергетическая и угольная отрасли очень тесно взаимосвязаны. Простой пример: сегодня на складах тепловых электростанций скопилось рекордное количество угля – почти 3 миллиона тонн. Это на 70% больше, чем в прошлом году. Почему так произошло? Ответ – импорт роSSийской электроэнергии, которая делает работу украинских ТЭС бессмысленной. А если не работают ТЭС, значит, не нужен уголь. Значит, шахты остаются без заказов, а горянки без зарплаты. Все очень просто", - заявила В.Гриб.

По ее мнению для выхода из кризиса необходимо немедленно прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. "На днях Кабмин назначил в.и.о. министра энергетики. Это безусловно радует. Но один в поле не воин. Необходимо полное кадровое очищение отрасли и тотальная перезагрузка подходов в энергетике. Начать нужно с аудита деятельности руководства энергетического комитета Рады", - сказала она.

"Очень важно создать, наконец, антикризисный штаб во главе с премьер-министром. В состав штаба должны войти представители Минеконерго, НКРЕКП, Укрэнерго, крупные операторы в энергетике", - добавила В.Гриб.

Также по ее мнению необходимо срочно пересмотреть прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год и административные ограничения в энергетике, исключающих действие полноценных рыночных механизмов. И также погасить долги ГП "Энергорынок".

"От Кабмина как никогда требуется быстрая реакция. Проблемы энергетики необходимо решать сейчас, иначе совсем скоро могут начаться веерные отключения электроэнергии, как в "лихих" 90-тых", - констатировала В.Гриб.



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