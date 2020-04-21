Шахтеры приняли решение идти в Киев после окончания карантина

По окончании карантина горняки Павлограда, Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровска, Первомайска, Лисичанска, Волыни, Донеччины приняли решение выдвигаться на Киев . Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.



Нардеп констатировала, что на сегодняшний день конструктивный диалог с властью о выходе из кризиса отсутствует.



"Энергетическая и угольная отрасли очень тесно взаимосвязаны. Простой пример: сегодня на складах тепловых электростанций скопилось рекордное количество угля – почти 3 миллиона тонн. Это на 70% больше, чем в прошлом году. Почему так произошло? Ответ – импорт роSSийской электроэнергии, которая делает работу украинских ТЭС бессмысленной. А если не работают ТЭС, значит, не нужен уголь. Значит, шахты остаются без заказов, а горянки без зарплаты. Все очень просто", - заявила В.Гриб.



По ее мнению для выхода из кризиса необходимо немедленно прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. "На днях Кабмин назначил в.и.о. министра энергетики. Это безусловно радует. Но один в поле не воин. Необходимо полное кадровое очищение отрасли и тотальная перезагрузка подходов в энергетике. Начать нужно с аудита деятельности руководства энергетического комитета Рады", - сказала она.



"Очень важно создать, наконец, антикризисный штаб во главе с премьер-министром. В состав штаба должны войти представители Минеконерго, НКРЕКП, Укрэнерго, крупные операторы в энергетике", - добавила В.Гриб.



Также по ее мнению необходимо срочно пересмотреть прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год и административные ограничения в энергетике, исключающих действие полноценных рыночных механизмов. И также погасить долги ГП "Энергорынок".



"От Кабмина как никогда требуется быстрая реакция. Проблемы энергетики необходимо решать сейчас, иначе совсем скоро могут начаться веерные отключения электроэнергии, как в "лихих" 90-тых", - констатировала В.Гриб.

