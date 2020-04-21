ГосЧС показала быт спасателей на тушении пожаров в Чернобыльской зоне

Оборудованы палаточные городки с полевыми кухнями.

ГосЧС показала быт спасателей на тушении пожаров в Чернобыльской зоне
Фото: dsns.gov.ua

Госслужб по чрезвычайным ситуациям заявила о недостоверности слухов о том, что пожарные в Чернобыльской зоне отчуждения не имеют надлежащих условий работы и не обеспечены продуктами питания.

Об этом говорится на сайте ГосЧС.

По состоянию на 20 апреля к тушению пожаров задействованы 1322 человека и 292 единицы техники из Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей.

Они базируются в "пунктах жизнеобеспечения" в селах Старые Соколы, Рудня-Ильинецкая и Дубрава.

Там расположены палатки для отдыха, душевые и полевые кухни. Завтракают и ужинают пожарные в палаточных городках, а обеды им доставляют к месту тушения пожаров. Еду готовят как в "пунктах жизнеобеспечения", так и в столовой Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

По данным ГосЧС на 8:00 вторника в зоне отчуждения продолжают бороться с огнем в четырех очагах возле сел Корогод, Розсоха, Кривая Гора и Рудьки/Буряковка. Основные усилия направлены на локализацию тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников, через которые прошли пожары.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмыМинздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусуГенпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджогаАваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
В МВД назвали версии возникновения лесных пожаров на севере УкраиныВ МВД назвали версии возникновения лесных пожаров на севере Украины
Аваков объяснил причины лесных пожаров в Житомирской и Киевской областяхАваков объяснил причины лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях
Оккупационные войска четыре раза открывали огонь в зоне ООС, ранены двое военныхОккупационные войска четыре раза открывали огонь в зоне ООС, ранены двое военных
Геращенко показал фото и видео с места пожара в Чернобыльской зонеГеращенко показал фото и видео с места пожара в Чернобыльской зоне
Назначен новый руководитель Чернобыльской зоныНазначен новый руководитель Чернобыльской зоны
Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭСЗеленский выразил обеспокоенность ситуацией из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС
Кабмин выделил дополнительные средства на тушение пожаров в Чернобыльской зонеКабмин выделил дополнительные средства на тушение пожаров в Чернобыльской зоне
Геращенко опроверг слухи, что пожар в Чернобыльской зоне может повредить хранилища ядерного топливаГеращенко опроверг слухи, что пожар в Чернобыльской зоне может повредить хранилища ядерного топлива
В зоне ООС оккупанты устроили три обстрела, погиб один украинский военный, еще один пострадалВ зоне ООС оккупанты устроили три обстрела, погиб один украинский военный, еще один пострадал
Последние новости
Подгружаем последние новости