Трамп определился с кандидатурой первого за 12 лет посла в Беларуси

Должность получит кадровый дипломат Джули Фишер.

Трамп определился с кандидатурой первого за 12 лет посла в Беларуси
Фото: state.gov

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой нового посла в Беларуси.

Эту должность, которая была вакантной с 2008 года, может занять Джули Фишер, говорится в заявлении Белого дома.

Джули Фишер – кадровый дипломат Госдепартамента США, и в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу. Она также выполняла специальные обязанности временного поверенного в делах посольства США в РоSSии.

Раньше Фишер была заместителем главы миссии США в НАТО, а также руководителем аппарата заместителя государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов, и директор операционного центра государственного департамента. Также она была советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.

Дипломат владеет русским, французским и грузинским языками.

Ее кандидатура должна быть утверждена профильным комитетом Сената.

Напомним, что в начале 2000-х отношения между США и Беларусью ухудшились. С 2008 года в Беларуси не было американского посла. Власти республики приняли решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении страны санкций. Тогда же дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек.

В 2019 было принято решение об обмене послами между Вашингтоном и Минском.

Последним послом США в Беларуси была Карен Стюарт, сейчас посольство возглавляет временная поверенная в делах США Дженифер Мур.

Источник: "Голос Америки"

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