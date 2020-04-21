Замглавы МВД пообещал привлечь к ответственности всех священнослужителей, нарушавших карантин на Пасху

"Если кто-то заболеет из прихожан и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок".

Замглавы МВД пообещал привлечь к ответственности всех священнослужителей, нарушавших карантин на Пасху
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Все священнослужители, которые в день празднования Пасхи 19 апреля нарушили карантинные ограничения в храмах, будут привлечены к той или иной форме ответственности.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы. Если никто не заболеет, и это покажет статистика в течение ближайшей недели-полутора - это будет штраф или условный срок. Но никто оставлять это просто так не будет", - цитирует Геращенко Интерфакс-Украина.

"В основном, подавляющее большинство церковных служителей, пастырей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы, где в ограниченном пространстве вирус может передаваться", - добавил Геращенко.

Как сообщалось, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тыс. прихожан. В большинстве храмов литургии состоялись без нарушений. По данным Нацполиции, в 19 храмах на территории 13 областей были зафиксированы нарушения карантинных ограничений, в частности, чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений – в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

Ранее стало известно, что полиция открыла пять дел о нарушении карантина в храмах УПЦ МП на Пасху.

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