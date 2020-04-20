Предполагается, что он мог заразиться на работе.

В столице РоSSийской Федерации Москве от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу.

Об этом 20 апреля со ссылкой на источники сообщили роSSийские СМИ .

Сообщается, что болезнь у офицера протекала тяжело, он был подключен к аппарату ИВЛ. Предполагается, что он мог заразиться на работе.

На сайте роSSийского МВД указано, что должность начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО ГУ МВД РоSSии по городу Москве занимает полковник полиции Игорь Хвенько.

Информацию о том, что Хвенько был заражен коронавирусом, подтвердил агентству РБК источник в ГУ МВД по Москве.