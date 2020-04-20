Во Владикавказе устроили "народный сход" против самоизоляции и закидали ОМОН камнями
В Северной Осетии 145 зараженных коронавирусом, два человека умерли.
Фото: twitter.com
В столице республики Северная Осетия-Алания Владикавказе несколько сот человек в понедельник, 20 апреля, вышли на "народный сход" - не согласованную с властями акцию протеста.
Фото: twitter.com
Люди протестовали против действий властей республики в условиях эпидемии коронавируса, передает Радио Свобода.
"Собравшиеся утверждали, что их недостаточно информируют о ситуации. Звучали лозунги против режима "самоизоляции", из-за которого, как утверждалось, многие жители республики потеряли работу и средства к существованию. Один из лозунгов - отставка главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначение временного правительства во главе с Виталием Калоевым", - говорится в сообщении.
На улицах было много полиции, были задержаны несколько участников акции протеста, в том числе двое организаторов.
Многим участникам схода, однако, удалось дойти до центральной площади. К ним вышел глава республики и призвал сидеть дома, чтобы бороться с эпидемией. С призывом разойтись обратился также глава МВД республики и другие представители властей. Впоследствии выдавила людей с площади, некоторые участники акции протеста кидали в них камни.
Выйти на акцию протеста призывал оппозиционный общественный деятель Вадим Чельдиев, бывший оперный певец, живущий в Петербурге. Он распространял в соцсетях обращения, в которых, в частности, выступал против режима самоизоляции. Во Владикавказе против него возбудили уголовное дело, обвинив в распространении ложных новостей о коронавирусе. Чельдиев задержан.
Фото: twitter.com
По официальным данным, в Северной Осетии сейчас 145 зараженных коронавирусом, два человека умерли.