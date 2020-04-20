Шмыгаль доложил президенту, что пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая

Кабмин согласился с прогнозом НАН.

Шмыгаль доложил президенту, что пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров ожидает пика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в начале мая.

Об этом президенту Владимиру Зеленскому на совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба главы государства.

По словам главы правительства, после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

"Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты", - говорится в сообщении.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных по количеству зараженных коронавирусом из семи областей.

"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику", - приводит пресс-служба президента пояснение премьера.

Напомним, в прогнозе рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, которая создана на базе Института проблем математических машин и систем и включает специалистов Национальной академии наук, Национальной академии медицинских наук и КНУ им. Шевченко, говорится, что пик эпидемии в Украине придется на 2-8 мая.

Ученые считают, что рост количества выявленных заболеваний за день будет продолжаться еще некоторое время и выйдет на пик только к 2-5 мая, если:

  • будут продолжены карантинные меры в том же объеме, что и сейчас;
  • не будет нарушений карантина во время празднования Пасхи.

После достижения пика заболевания количество новых случаев постепенно будет сокращаться до конца мая до медианного значения 400 случаев (диапазон прогнозируемых значений - 200-700).

Пик летальных случаев прогнозируется на 3-8 мая, после чего начнется снижение до медианного значения 20 случаев (диапазон прогнозируемых значений - 12-37).

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