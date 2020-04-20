Районные власти решили закрыть Почаев с 21 апреля

Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить.

Районные власти решили закрыть Почаев с 21 апреля
Фото: hram-ua.com

Комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций в Кременецком районе на внеочередном заседании 20 апреля приняла решение закрыть город Почаев на въезд и выезд с 10:00. 21 апреля.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич.

"Кто не дома - возвращайтесь! Кто в Почаеве в гостях - должны выехать до завтрашнего утра. Ситуация становится критической! Строго придерживайтесь карантина - только так сможем удержать резкий рост случаев коронавирусной инфекции!", - заявил он в видеобращении.

Сообщается, что в Почаев по соответствующим пропускам сможет заехать только спецтранспорт, который связан с обеспечением жизнедеятельности города.

Ранее сегодня в Тернопольской больнице "скорой помощи" скончалась 43-летняя жительница Почаева. Она была госпитализирована в Почаевскую районную больницу 15 апреля. Спустя четыре дня из-за ухудшения состояния ее перевели в Тернополь, но она умерла через два часа после поступления в больницу скорой помощи.

У женщины диагностировали коронавирус.

Напомним, что север Тернопольской области стал новым очагом коронавирусной инфекции.

16 апреля главный санитарный врач области Оксана Чайчук на совещании в Тернополе рассказала, что в Почаевской лавре может быть вспышка коронавируса, но ее не могут подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

На Пасху там зафиксировали нарушение условий карантина, в связи с чем было начато уголовное производство.

В тот же день стало известно, что в Почаевской лавре умер 76-летний монах. По информации источников одного из местных изданий, у монаха был коронавирус, но официального подтверждения этой информации нет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - ВятровичОт коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - Вятрович
Блок рекламы


Похожие новости
Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреляСемь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверитьМинздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Рада примет в целом закон о банках 22-23 апреля, - источник в "Слуге народа"Рада примет в целом закон о банках 22-23 апреля, - источник в "Слуге народа"
Власти Киева рассматривают введение карантина в еще одном монастыре УПЦ МПВласти Киева рассматривают введение карантина в еще одном монастыре УПЦ МП
Власти Грузии решили на 10 дней изолировать крупнейшие городаВласти Грузии решили на 10 дней изолировать крупнейшие города
Чехия представила пятиэтапный план смягчения карантина с 20 апреляЧехия представила пятиэтапный план смягчения карантина с 20 апреля
От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - ВятровичОт коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - Вятрович
Столичные власти закрывают Киево-Печерскую Лавру на карантинСтоличные власти закрывают Киево-Печерскую Лавру на карантин
Зарплата госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. гривен, - ЗеленскийЗарплата госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. гривен, - Зеленский
В "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреляВ "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости