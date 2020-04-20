Генпрокуратура фюрера РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу

Претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе.

Генпрокуратура РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины из-за данных по коронавирусу
Фото: geektimes.ru

Сегодня стало известно о том, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РоSSийской Федерации заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Пока неизвестно, заблокирован сайт Минреинтеграции только на территории РоSSии или и на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Однако, известно, что причину блокировки сайта роSSийская власть выбрала довольно странную, а именно - «претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РоSSию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только «чиновники» роSSийских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а из врачей обязуют не разглашать реальную ситуацию.

РоSSийские чиновники ссылаются на то, что их оккупационные администрации отчитывались об отсутствии больных и большой запас тестов. При этом, Роскомнаддзор и Генпрокуратура РФ продолжают игнорировать информацию о летальных случаях в ОРДЛО и информации от представителей оккупационной роSSийской администрации в украинском Крыму о том, что роSSийское Минобороны планирует больных коронавирус военных размещать в Севастополе, для чего уже началась подготовка госпитального судна "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования.

В украинском министерстве уверены, что сокрытие роSSийской оккупационной "властью" в Донецкой и Луганской областях и Крыму реальных данных о заболеваемости коронавирусом - лишь повод для блокирования сайта Минреинтеграции.

"Главными факторами таких действий является абсолютно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинских территориях, пренебрежение нормами международного права, позиция относительно преследования коренного народа Крыма и о планах по изъятию земли, об отказе РФ выполнять свои обязательства по выводу их войск с территории украинских Донецкой и Луганской областей и тому подобное. Более того, Рф, которая настаивает на том, что не имеет отношения к войне на территории Украины и всячески отмежевывается от реального влияния на свои оккупационные администрации и на ситуацию на временно оккупированных территориях, такими действиями еще раз подтверждает обратное", - отметили в Минреинтеграции.

Интересно, что ситуация с сайтом Минреинтеграции - это первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны.

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