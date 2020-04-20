Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы

Министерство вышло на рынок в обход собственного закупочного предприятия.

Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения 17 апреля подписало договор с ООО "Меддив" на поставку 71 374 китайских защитных комбинезонов на общую сумму 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен).

Об этом говорится на сайте ProZorro.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что министерство якобы было вынуждено самостоятельно выйти на рынок, потому что закупочное предприятие приобрело не те костюмы.

За три дня до этого ГП "Медицинские закупки Украины" договорилось о закупке 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Шаталова утверждает, что эти костюмы не отвечают стандарту 1426 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов".

"Даже сам производитель признает, что эти костюмы не подходят для защиты врачей-анестезиологов, инфекционистов и терапевтов, которые лечат больных первой линии и целый день одеты в защитные костюмы", - написала замминистра.

По ее словам, вместо этого были куплены костюмы китайского производителя Nanjing Trust Garment Company LTD, которые имеют европейские сертфикаты и отвечают стандартв 14126.

"Смысл не в том, чтобы купить самые дешевые костюмы, которые не смогут защитить врачей. Смысл в том, чтобы обеспечить наших врачей надежной защитой", - заявила Шаталова.

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО "Меддив" принадлежит Богдане Витковской, Анне Шевцовой (по 45%), Александру Охрименко и Наталье Потребчук (по 5%).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - ВятровичОт коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - Вятрович
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав опасается вспышки коронавируса на 5-10 день после ПасхиМинздрав опасается вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи
Минздрав: летальность от COVID-19 среди людей старше 50 лет превышает 5%Минздрав: летальность от COVID-19 среди людей старше 50 лет превышает 5%
Минздрав: если число больных будет расти более чем на 2%, то карантин продолжатМинздрав: если число больных будет расти более чем на 2%, то карантин продолжат
В Минздраве сообщили о критическом дефиците запасов донорской кровиВ Минздраве сообщили о критическом дефиците запасов донорской крови
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверитьМинздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Нардеп Холодов обвинил руководство Одесской таможни и ГТС в "крышевании" минимизаторовНардеп Холодов обвинил руководство Одесской таможни и ГТС в "крышевании" минимизаторов
Минздрав договорился о телемосте с китайскими медикамиМинздрав договорился о телемосте с китайскими медиками
Минздрав начал аудит системы здравоохраненияМинздрав начал аудит системы здравоохранения
В Минздраве объяснили, что считается "общественным местом"В Минздраве объяснили, что считается "общественным местом"
Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014-гоПорошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014-го
Последние новости
Подгружаем последние новости