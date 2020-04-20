Минздрав обвинил "Медзакупки Украины" в попытке приобрести непригодные для врачей защитные костюмы

Министерство вышло на рынок в обход собственного закупочного предприятия.

Министерство здравоохранения 17 апреля подписало договор с ООО "Меддив" на поставку 71 374 китайских защитных комбинезонов на общую сумму 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен).

Об этом говорится на сайте ProZorro.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что министерство якобы было вынуждено самостоятельно выйти на рынок, потому что закупочное предприятие приобрело не те костюмы.

За три дня до этого ГП "Медицинские закупки Украины" договорилось о закупке 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Шаталова утверждает, что эти костюмы не отвечают стандарту 1426 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов".

"Даже сам производитель признает, что эти костюмы не подходят для защиты врачей-анестезиологов, инфекционистов и терапевтов, которые лечат больных первой линии и целый день одеты в защитные костюмы", - написала замминистра.

По ее словам, вместо этого были куплены костюмы китайского производителя Nanjing Trust Garment Company LTD, которые имеют европейские сертфикаты и отвечают стандартв 14126.

"Смысл не в том, чтобы купить самые дешевые костюмы, которые не смогут защитить врачей. Смысл в том, чтобы обеспечить наших врачей надежной защитой", - заявила Шаталова.

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО "Меддив" принадлежит Богдане Витковской, Анне Шевцовой (по 45%), Александру Охрименко и Наталье Потребчук (по 5%).