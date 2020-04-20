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2020-04-20
Полиция открыла пять дел о нарушении карантина в храмах УПЦ МП на Пасху
Московский патриархат игнорирует предписания властей.
Национальня полиция открыла пять уголовных производств о нарушении карантина в храмах УПЦ Московского патриархата на Пасху.
Об этом сообщил в фейсбуке советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
Фото: facebook.com/zoryan.zoryan
"19 апреля. Пасха. Нацполиция возбудила пять уголовных производств и выписала пять админпротоколов - все РПЦ в Украине", - написал он.
УПЦ Московского патриархата некоторые называют Русской православной церковью в Украине в связи с принятием в 2018 года закона, обязывающего религиозные структуры с центром в РоSSии указывать в своем название принадлежность к государству-агрессору. Церковь обжаловала приказ Министерства культуры и до сих пор называет себя Украинской православной церковью.