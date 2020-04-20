Полиция открыла пять дел о нарушении карантина в храмах УПЦ МП на Пасху

Московский патриархат игнорирует предписания властей.

Национальня полиция открыла пять уголовных производств о нарушении карантина в храмах УПЦ Московского патриархата на Пасху.

Об этом сообщил в фейсбуке советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

"19 апреля. Пасха. Нацполиция возбудила пять уголовных производств и выписала пять админпротоколов - все РПЦ в Украине", - написал он.

УПЦ Московского патриархата некоторые называют Русской православной церковью в Украине в связи с принятием в 2018 года закона, обязывающего религиозные структуры с центром в РоSSии указывать в своем название принадлежность к государству-агрессору. Церковь обжаловала приказ Министерства культуры и до сих пор называет себя Украинской православной церковью.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сети набирает популярность видео, на котором депутат горсовета Бучи материт и избивает прохожих (видео 18+)
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресеньеВ Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"В центре Киева поймали на горячем "торговца должностями"
Индия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавирусаИндия подарит Украине 30 тысяч таблеток от малярии, использующихся против коронавируса
От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - ВятровичОт коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - Вятрович
Блок рекламы


Похожие новости
Новая Зеландия через неделю начнет поэтапное смягчение карантина
Боевики на Пасху шесть раз нарушили режим прекращения огняБоевики на Пасху шесть раз нарушили режим прекращения огня
В Свято-Духовском соборе в Херсоне зафиксировали нарушения карантинаВ Свято-Духовском соборе в Херсоне зафиксировали нарушения карантина
В МВД пригрозили привлечь спецназ в случае скопления людей на ПасхуВ МВД пригрозили привлечь спецназ в случае скопления людей на Пасху
МВД обещает не допустить массового скопления людей возле храмов на ПасхуМВД обещает не допустить массового скопления людей возле храмов на Пасху
Власти Киева рассматривают введение карантина в еще одном монастыре УПЦ МПВласти Киева рассматривают введение карантина в еще одном монастыре УПЦ МП
США могут начать выходить из карантина с 1 маяСША могут начать выходить из карантина с 1 мая
Украинские судьи недовольны уменьшением их заработной платы на период карантинаУкраинские судьи недовольны уменьшением их заработной платы на период карантина
Чехия представила пятиэтапный план смягчения карантина с 20 апреляЧехия представила пятиэтапный план смягчения карантина с 20 апреля
Глава ВОЗ назвал условия для смягчения карантинаГлава ВОЗ назвал условия для смягчения карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости