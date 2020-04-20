Германия отложила видеоконференцию Шмыгаля и Меркель

Премьер заявил, что "у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела".

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, Германия отложила запланированную на сегодня видеоконференцию с канцлером Ангелой Меркель.

"Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время", - говорится в телеграм-канале украинского премьера.

Напомним, в начале марта Меркель поздравила Шмыгаля с назначением на должность премьера и пригласила посетить Берлин.

Из-за пандемии коронавируса визит организовать не удалось, вместо этого была запланирована видеоконференция между Меркель и Шмыгалем.