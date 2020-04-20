На Донбассе из-за обстрела ранен военный

В понедельник в результате обстрела на Донбассе был ранен украинский военный, говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Где именно и при каких обстоятельствах это произошло, в штабе не указали.

Известно, что у военного пулевое ранение, его госпитализировали, и он находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что 19 апреля на Донбассе не было потерь, а 18 апреля ранения получили трое военных.