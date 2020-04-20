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2020-04-20
На Донбассе из-за обстрела ранен военный
Раненого госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Фото: Макс Требухов
В понедельник в результате обстрела на Донбассе был ранен украинский военный, говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.
Где именно и при каких обстоятельствах это произошло, в штабе не указали.
Известно, что у военного пулевое ранение, его госпитализировали, и он находится в удовлетворительном состоянии.
Напомним, что 19 апреля на Донбассе не было потерь, а 18 апреля ранения получили трое военных.