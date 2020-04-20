Нацгвардия начала антидиверсионную операцию, - Аваков

Нацгвардия начала антидиверсионную операцию, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о начале проведения силами Нацгвардии антидиверсионной операции в связи с лесными пожарами.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице министра МВД Арсена Авакова в соцсети Фейсбук.

“Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.. но какие ж негодники.. тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию .. а кто-то из-за угла.. ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь”, – написал Арсен Аваков.

Министр МВД отметил, что вчера, 19 апреля, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, были обнаружены “вот таких 4 “феномена” на площади около 100м”.

Арсен Аваков попросил всех, у кого есть информация о пожарах, позвонить в полицию.

Напомним, по состоянию на 11:00 сегодня, 20 апреля, в Зоне отчуждения и безусловного отселения подразделения ГСЧС продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Также им помогают представители лесных пожарных станций ГСП “Северная Пуща”.

Фото: твиттер МВД


Александр Кравченко, КиевВласть

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